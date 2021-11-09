Украина вновь подтвердила максимальную заявку по импорту электроэнергии из Белоруссии

КИЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Украинские трейдеры вновь подали заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на 10 ноября в 415 МВт. Это следует из опубликованных во вторник данных на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

Поставки планируется осуществлять по ровному графику - без перерывов, увеличения или уменьшения мощности - с 00:00 до 23:00 среды, 10 ноября. На вторник заявка была такая же - 415 МВт.

Заявки на импорт электроэнергии из России отсутствуют, хотя украинские трейдеры выкупили 2 200 МВт на ноябрь.

В конце октября оператор АЭС Украины компания "Энергоатом" выкупила 885 из 900 МВт мощности межгосударственных ЛЭП для импорта электроэнергии из Белоруссии в ноябре. Еще 15 МВт приобрела компания "Электро комьюнити". Коммерческие поставки электроэнергии из Белоруссии возобновились с 6 ноября. Кроме того, в компании "Энергоатом" заявляли, что рассматривают Белоруссию в качестве резервного поставщика электроэнергии для покрытия дефицита мощности в случае нештатных ситуаций в энергосистеме.

Белоруссия 2 ноября предоставила Украине около 3 500 МВт ч аварийной помощи из-за дефицита мощности в украинской энергосистеме.