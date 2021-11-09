В ФРГ заявили, что уровень заполненности газохранилищ "Газпрома" повышается с 6 ноября

БЕРЛИН, 9 ноября. /ТАСС/. Заявление российской компании "Газпром" о выполнении плана закачки голубого топлива в европейские хранилища реализуется: уровень их заполненности в ФРГ повышается с 6 ноября. Об этом сообщил во вторник газете Handelsblatt исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа (INES) Себастьян Блешке.

"Уровень заполненности газохранилищ, оператором которых выступает группа "Газпром", повышается с 6 ноября", - сказал он. По словам Блешке, это "может быть свидетельством того, что заявление о закачке теперь оперативно выполняется".