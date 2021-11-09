Оверчук считает, что Россия может достичь углеродной нейтральности до 2060 года

ГЛАЗГО, 9 ноября. /ТАСС/. Россия может достичь углеродной нейтральности ранее 2060 года, однако для этого нужно исключить дискриминационные подходы, закрывающие доступ к необходимым технологиям и ресурсам. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на международной климатической конференции СОР-26 в Глазго.

"Обязательство достижения углеродной нейтральности к 2060 году не означает, что Россия уклоняется от достижения этой цели еще раньше. Для этого необходимо исключить дискриминационные подходы и ограничительные меры, закрывающие странам доступ к технологиям и финансовым ресурсам, которые могут быть использованы в целях создания новой устойчивой инфраструктуры, систем улавливания и хранения, декарбонизации, повышения энергоэффективности и перехода к чистой энергии. А если кто-то будет препятствовать этому процессу, всем будет понятно, кто виноват в недостижении климатических целей", - сказал он.

Оверчук отметил, что в настоящее время Россия уже предпринимает усилия, направленные на снижение углеродного следа и переход к новым источникам энергии.

"Чтобы достичь этих амбициозных показателей мы уже предпринимаем усилия по совершенствованию практик лесоустройства, предотвращения и борьбы с лесными пожарами, сохранению и расширению территории нетронутой природы, внедрению новых агротехнологий, а также осуществляем переход к чистой энергии. Наши энергетические компании внедряют низкоэмиссионные технологии, чтобы обеспечить производство, транспортировку и доставку потребителям чистого топлива. В регионах России инициированы пилотные климатические проекты, призванные облегчить поиск решений этих проблем", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что в настоящее время уже 86% энергобаланса России обеспечивается за счет чистых источников энергии.

"86% нашей генерации приходится на природный газ, солнечную, ветряную, атомную и гидроэнергетику. Мы намерены удерживать эти лидерские позиции за счет внедрения "голубого" и "зеленого" водорода и использования водородного топлива в отраслях экономики", - добавил Оверчук.