{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Псковской области создадут буферные зоны для защиты свиноводческих хозяйств от АЧС

Их организуют в 12 районах региона, радиус зон составит 10 км

ТАСС, 9 ноября. Буферные зоны появятся в Псковской области для защиты свиноводческих хозяйств от африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы областного правительства по итогам прошедшего во вторник в Пскове совещания с представителями Минсельхоза и Россельхознадзора.

"На совещании было озвучено, что регион уже в ближайшие дни для согласования с Россельхознадзором направит документы о создании буферных зон вокруг свиноводческих производств. Планируется, что зоны радиусом 10 км будут организованы в 12 районах", - говорится в сообщении.

Совещание провели губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. Глава региона отметил, что в настоящее время проведены практически все необходимые карантинные мероприятия, в том числе завершается работа на двух свиноводческих предприятиях в Порховском и Островском районах, где ранее был выявлен опасный вирус. В Порховском районе готовятся к снятию карантина. Меры по предупреждению АЧС усилены на всех крупных свиноводческих комплексах региона.

Проводится работа по сокращению численности дикого кабана, который является переносчиком заболевания. Глава региона сообщил, что в целом плотность популяции приведена к необходимым показателям - 0,11 особей на 1 тыс. га при нормативе 0,25. При этом остаются муниципалитеты, где показатель численности кабана приближается к 0,25. Губернатор поручил до 18 ноября сократить численность диких животных на этих территориях в два раза. Отдельно участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с возможным фактом сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий области. Ведется ветеринарное расследование, подано заявление в правоохранительные органы. В числе возможных причин обнаружения вируса - подмена документов реализатором продукции. Как выяснилось, в подобной ситуации оказались производители не только Псковской области, но и других субъектов РФ.

В конце октября пресс-служба Россельхознадзора объявила, что ведомство подозревает одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" - в сокрытии вспышки АЧС на протяжении двух месяцев. Всего в регионе было зафиксировано 14 очагов заболевания. Крупным очагом стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тыс. свиней были уничтожены. В нескольких муниципалитетах Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. Ранее власти области оценили предварительный ущерб от АЧС в 500 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
Белый дом ждет конструктивных консультаций между США и Канадой по трубопроводу
Канада является близким союзником и ключевым партнером в сфере торговли энергоносителями, отметил заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер
Читать полностью