В Псковской области создадут буферные зоны для защиты свиноводческих хозяйств от АЧС

ТАСС, 9 ноября. Буферные зоны появятся в Псковской области для защиты свиноводческих хозяйств от африканской чумы свиней (АЧС), говорится в сообщении пресс-службы областного правительства по итогам прошедшего во вторник в Пскове совещания с представителями Минсельхоза и Россельхознадзора.

"На совещании было озвучено, что регион уже в ближайшие дни для согласования с Россельхознадзором направит документы о создании буферных зон вокруг свиноводческих производств. Планируется, что зоны радиусом 10 км будут организованы в 12 районах", - говорится в сообщении.

Совещание провели губернатор Михаил Ведерников и заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов. Глава региона отметил, что в настоящее время проведены практически все необходимые карантинные мероприятия, в том числе завершается работа на двух свиноводческих предприятиях в Порховском и Островском районах, где ранее был выявлен опасный вирус. В Порховском районе готовятся к снятию карантина. Меры по предупреждению АЧС усилены на всех крупных свиноводческих комплексах региона.

Проводится работа по сокращению численности дикого кабана, который является переносчиком заболевания. Глава региона сообщил, что в целом плотность популяции приведена к необходимым показателям - 0,11 особей на 1 тыс. га при нормативе 0,25. При этом остаются муниципалитеты, где показатель численности кабана приближается к 0,25. Губернатор поручил до 18 ноября сократить численность диких животных на этих территориях в два раза. Отдельно участники совещания рассмотрели вопросы, связанные с возможным фактом сокрытия вспышки АЧС на одном из сельхозпредприятий области. Ведется ветеринарное расследование, подано заявление в правоохранительные органы. В числе возможных причин обнаружения вируса - подмена документов реализатором продукции. Как выяснилось, в подобной ситуации оказались производители не только Псковской области, но и других субъектов РФ.

В конце октября пресс-служба Россельхознадзора объявила, что ведомство подозревает одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" - в сокрытии вспышки АЧС на протяжении двух месяцев. Всего в регионе было зафиксировано 14 очагов заболевания. Крупным очагом стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где 36 тыс. свиней были уничтожены. В нескольких муниципалитетах Псковской области с 14 июля был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. Ранее власти области оценили предварительный ущерб от АЧС в 500 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.