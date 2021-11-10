Ранняя копия "Джоконды" продана во Франции за €210 тыс.

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Копия картины "Джоконда" ("Мона Лиза") итальянского живописца Леонардо да Винчи, выполненная примерно в 1600 году, продана на аукционе во Франции за €210 тыс. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на данные торгов.

Данная сумма практически не превышает изначальную оценку лота: по мнению экспертов аукционного дома Artcurial, который организовал торги, данное полотно должно было уйти с молотка за €150-200 тыс.

В описании данной работы на сайте аукционного дома подчеркивается точное соответствие оригинальной работе. По мнению экспертов, автор имел доступ к оригиналу и мог его как следует изучить.

"Джоконда" является одним из самых известных в мире произведений живописи. Леонардо да Винчи написал картину во Флоренции, но в 1516 году увез картину с собой во Францию. После смерти художника в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. Полотно хранилось в замке Фонтенбло до времен Людовика XIV. Тот перевез картину в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века ее переместили в Лувр.

Ранее другая копия этого произведения да Винчи, датируемая XVII веком, была продана в июне этого года за €2,9 млн на аукционе Christie's в Париже. Еще одна картина итальянского мастера - "Спаситель мира", чей оригинал ушел с молотка за $450 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке в ноябре 2017 года, - стала самым дорогим полотном из когда-либо проданных на торгах.