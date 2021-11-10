Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021 году до 74,5 млн тонн

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз США повысил прогноз по урожаю пшеницы в РФ в 2021 году до 74,5 млн тонн, по экспорту - до 36 млн тонн. Об этом говорится в ноябрьском обзоре министерства, опубликованном на его сайте.

Предыдущая оценка министерства по урожаю составляла 72,5 млн тонн, по экспорту - 35 млн тонн.

Ранее Минсельхоз России понизил прогноз урожая зерна в РФ в 2021 году с 127,4 млн тонн до 123 млн тонн. По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,465 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,896 млн тонн.

Минсельхоз России оценивает экспорт зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 по 30 июня 2022 года) в 45-48 миллионов тонн. Прогноз поставок пшеницы на экспорт министерство пока не давало.