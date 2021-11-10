Минэнерго РФ считает неэффективным производство водорода на приливных электростанциях

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает неэффективной идею производства водорода на перспективных приливных электростанциях, в частности на Дальнем Востоке. Об этом сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду.

"Если вы подводите к приливным электростанциям, то я не совсем в них верю", - ответил министр на вопрос о возможности реализации в России крупных низкоуглеродных проектов, направленных на производство водорода. Министр заметил, что даже для пилотного строительства приливной электростанции может понадобиться 20 лет. При этом оценки воздействия такого проекта на окружающую среду не проводилось.

Кроме того, Шульгинов отметил, что генерирующий объект такой большой мощности в общей системе работать не сможет. Он пояснил, что работу станции такой мощности в советское время планировали компенсировать каскадом Волжских ГЭС, но пришли к выводу о неэффективности такой схемы.

Шульгинов также добавил, что при неравномерной нагрузке есть вопросы к работе электролизеров и качеству получаемого водорода. Кроме того, по его словам, использование морской воды для опреснения потребует дополнительных расходов.

Ранее по итогам VI Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 марта 2022 года "рассмотреть вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака с использованием энергии, вырабатываемой приливными электростанциями". Речь, в частности, идет об обсуждавшемся на форуме проекте Тугурской приливной электростанции и производстве "зеленого" водорода.

О приливных станциях

Само строительство приливной электростанции в Тугурском заливе в Тугуро-Чумиканском районе на 8 ГВт - еще советский проект, который в свое время не получил развития в том числе из-за капиталоемкости строительства и нерешенного вопроса экспорта электрической энергии в энергодефицитные районы стран Юго-Восточной Азии. Уникальные природные особенности Тугурского залива в южной части Охотского моря обеспечивают среднюю величину прилива на входе в залив в 4,74 м, суммарный столб воды в сутки - 9,5 м. По советским расчетам, размещение около 1 тыс. гидроагрегатов мощностью по 7-9 МВт позволило бы достичь суммарной мощности станции в 8 ГВт.

В свою очередь совмещение станции с производством водорода может дать синергетический эффект. Полученный водород мог бы заменить традиционное углеводородное сырье для дублирующих ТЭЦ, компенсирующих энергогенерацию во время смены фаз приливов и отливов. Также такой "зеленый" водород (полученный электролизом) может оказаться востребованным экспортным продуктом. Как отмечал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, на новой станции к 2030 году планируется производство около 5 млн тонн водорода в год, что составит четверть всего водорода, производимого в будущем в России.