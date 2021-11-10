Россия поставила Кубе партию из 500 уличных светодиодных светильников

ГАВАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Представители Уральского оптико-механического завода передали во вторник кубинским партнерам партию из 500 уличных светодиодных светильников, сообщает корреспондент ТАСС. На церемонии передачи, прошедшей в Министерстве энергетики и горнорудной промышленности Кубы, присутствовали представители ведомства, торгового представительства РФ в республике, российского завода-производителя светильников и оператора энергоснабжения Кубы компании Union Electrica.

Оборудование будет использоваться для освещения магистралей Гаваны. В настоящий момент на Кубе находятся технические специалисты из России, которые в ближайшие дни со своими местными коллегами произведут установку и тестирование светильников. Всего по программе обновления уличного освещения в Гаване власти Кубы планируют заменить около 250 тыс. ламп на светодиодное оборудование, которое потребляет значительно меньше электроэнергии. Часть LED-светильников планируется импортировать из России.

"Символизм в том, что это "первая ласточка" от российского бизнеса, которая делает такой гуманитарный взнос. В текущем году уже были поставки гуманитарной помощи от РФ, но по официальной линии, а это уже движение со стороны бизнеса. Я надеюсь, что после визита [в Гавану] наши товарищи с этого предприятия не остановятся, и за гуманитарной поставкой последует реальное сотрудничество", - заявил на церемонии передачи торговый представитель России на Кубе Александр Богатырь.

Заместитель министра энергетики и горнорудной промышленности Кубы Татьяна Амаран выразила благодарность российской стороне за поддержку республики в сложной экономической ситуации. "Мы очень признательны правительству России, предпринимателям и всему российскому народу за ту поддержку, которую мы получили в нынешних условиях, когда все больше ужесточается блокада со стороны США и общее положение Кубы является очень тяжелым. Это является неоценимым символом, главным бенефициантом которого является кубинский народ", - сказала представитель ведомства.

Куба периодически сталкивается с проблемами в области энергоснабжения: за последние месяцы произошло несколько крупных отключений электричества в разных регионах страны. На частоту перебоев подачи энергии, в частности, влияет изношенность ряда участков ЛЭП и электростанций. Власти острова также объясняют проблемы несвоевременной доставкой топлива для станций по причине санкций со стороны США и планируют создать резерв мощностей для генерации электричества. Руководство Кубы поставило задачу, чтобы к 2030 году 24% необходимой стране энергии поступало из возобновляемых источников.