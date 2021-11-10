Дефицит бюджета Тувы на 2022 год составит 3%

ТАСС, 10 ноября. Доходы республиканского бюджета Тувы в следующем году планируются в размере 48,69 млрд рублей, расходы - 50,234 млрд рублей, при дефиците в 1,544 млрд рублей, сообщил в среду на общественных обсуждениях бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы министр финансов региона Орлан Достай. Таким образом, по подсчетам ТАСС, дефицит составляет 3% от расходной части казны.

"Основные параметры республиканского бюджета составят по доходам 48,69 млрд рублей, по расходам 50,234 млрд рублей, с предельным дефицитом 1,544 млрд рублей <...>. Ждем заключения [Минфина РФ], 10 рабочих дней регламент", - сказал Достай. Согласно размещенному на сайте правительства проекту бюджета, дефицит будет покрываться за счет кредитов, изменения остатков средств на счетах и иных источников внутреннего финансирования.

Финансовая помощь из федеральной казны составит более 41 млрд рублей, остальное - собственные доходы. "Бюджет республики сохраняет свою социальную направленность, 68% средств направляются на прямые вложение в отрасли социальной сферы", - подчеркнул Достай.

Проект бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годы в первом чтении Верховный Хурал (парламент) республики планирует рассмотреть 19 ноября. Рассмотрение проекта бюджета во втором чтении и в целом намечено на 3 декабря.

Доходы бюджета в 2023 году планируются в 49,791 млрд рублей, расходы - 50,598 млрд рублей, дефицит - порядка 806,9 млн рублей. В 2024 году доходы - 44,144 млрд, расходы - 45 млрд при дефиците - 865,6 млн.

В декабре 2020 года доходы бюджета на 2021 год были утверждены в сумме 37,55 млрд рублей, расходы - 38,135 млрд рублей, дефицит - 585 млн рублей.