Детали для двигателя МС-21 будут печатать на 3D-принтере

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ростех начал серийную 3D-печать деталей авиационного двигателя ПД-14 для самолета МС-21, говорится в сообщении госкорпорации.

"Центр аддитивных технологий госкорпорации "Ростех" приступил к серийной 3D-печати деталей для российского авиационного двигателя ПД-14, разработанного Объединенной двигателестроительной корпорацией. До 2024 года планируется изготовить порядка 2 тыс. элементов топливной системы двигателя", - отмечается в сообщении.

На первом этапе центр начал серийное производство элементов топливной системы двигателя. Благодаря промышленной 3D-печати срок изготовления отдельных комплектующих можно сократить с шести месяцев до трех недель, детали меньше весят, что позволяет улучшить характеристики воздушных судов, отмечает Ростех.

Лицензию Минпромторга на серийную 3D-печать авиационных изделий Центр аддитивных технологий Ростеха получил в сентябре 2021 года, став первым и единственным на сегодняшний день российским предприятием, подтвердившим свои компетенции по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиационной индустрии.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Планируется, что сначала для заказа будет доступен самолет с американскими двигателями. Эта версия самолета уже проходит летные испытания, первые самолеты должны быть поставлены авиакомпаниям в 2022 году. Версия самолета с российскими двигателями совершила первый полет в декабре прошлого года.