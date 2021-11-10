Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,13%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,13%, до 4 192,62 пункта, индекс РТС опустился на 0,01%, до 1 864,05 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи вырос до 4 193,77 пункта (+0,15%), индекс РТС - до 1 868,35 пункта (+0,22%).

Стоимость январского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE увеличивается на 0,64% - до $85,32 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,36% и торгуется на уровне $84,45 за баррель.