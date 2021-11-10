"Ъ": перевозчики попросили увеличить компенсации за рост цен на авиатопливо

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минтранс направил в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложение о повышении коэффициента возмещения акциза на авиакеросин, приобретаемый в аэропортах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

Отмечается, что речь идет о фиксированной субсидии на тонну топлива. АЭВТ в ответном письме предложила с 2022 года повысить ее для российских авиакомпаний, пишет газета со ссылкой на письмо АЭВТ с подписью президента ассоциации Владимира Тасуна от 3 ноября. Так, в АЭВТ предлагают увеличить коэффициент для вычета по акцизу с 2,08 до 3,5 для всех компаний, это даст рост субсидии с 3 тыс. до 7 тыс. рублей на тонну. Кроме этого, для авиакомпаний, заправляющихся на территории ДФО, Арктической зоны и на Крайнем Севере, АЭВТ предлагает установить отдельный коэффициент в 11,2 тыс. рублей за тонну.

В АЭВТ подтвердили "Коммерсанту" подлинность письма, в Минтрансе и Минфине на момент публикации не ответили.

В опрошенных газетой авиакомпаниях поддержали предложение АЭВТ, но выразили сомнение, что оно будет реализовано на практике за пределами ДФО. По данным источника газеты в группе "Аэрофлот", авиакомпании испытывают серьезное давление, напоминая, что расходы на топливо составляют треть себестоимости перевозки. "Сейчас в условиях избыточного предложения нет возможности переложить этот рост в цену авиабилета. То есть демпфер остается единственным механизмом компенсации растущих цен на авиакеросин, и то лишь части возникающих убытков", - сообщил он. В RedWings напоминают, что демпферный механизм компенсирует не все потери перевозчиков: на каждую тысячу рублей подорожания керосина авиакомпании могут рассчитывать лишь на 650 рублей возмещения, пишет газета. "Мы приветствуем любые действия компенсационного характера, так как ситуация с ценами на авиатопливо остается острой", - сообщили "Коммерсанту" в Smartavia. В S7 рассказали газете, что с 1 января порог отсечения в формуле демпфера будет повышен с 53,3 тыс. до 55,9 тыс. рублей за тонну, "что приведет к заметному снижению эффективности демпферного механизма на фоне низкого сезона авиаперевозок".