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Минтранс планирует нормализовать работу портов в Приморье к середине декабря

Приоритетные вопросы, связанные с доставкой грузов, в ведомстве намерены решить к концу ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Трудности, которые возникли в работе портов Приморского края, как ожидается, будут преодолены в середине декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минтранса России.

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"Приоритетные вопросы, связанные с доставкой грузов, особенно социально значимых, планируется решить к концу ноября. В середине декабря ожидается полная нормализация ситуации путем вывода суммарной нормы накопления судовых партий грузов в портах Приморья до нормативных величин", - рассказали в ведомстве.

В конце октября возникли трудности с доставкой грузов из морских портов Владивосток и Восточный в направлении портов Чукотского автономного округа, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей. В основном это касается контейнерных грузов. Минтранс в соответствии с поручением правительства создал рабочую группу и центр мониторинга и координации информации, поступающей от регионов, морских терминалов и судоходных компаний.

Рабочей группой приняты решения о переходе морских портов регионов ДФО на круглосуточный режим работы при наличии судов под грузовыми операциями, постановке на каботажные линии дополнительно четырех судов для снятия пиковых нагрузок, согласовании судоходными компаниями с операторами терминалов морских портов расписания работы судов на каботажных линиях с целью выхода на объем хранения грузов в портах, не превышающий объема одной судовой партии на одну линию. Кроме того, в морской порт Анадырь для постановки судов к причалам направлено многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков" "Морспасслужбы" с ледовым классом Arc 5, в морской порт Певек для ледокольной проводки судов в восточном направлении следует ледокол "Новороссийск" "Росморпорта", а до 20 ноября атомным ледоколом "Ямал" "Атомфлота" будет обеспечен вывод судов из Певека в западном направлении, уточнили в Минтрансе.

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