В Пятигорске к 2023 году построят за 700 млн рублей первый в регионе отель Hilton

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Первый на Ставрополье отель Hilton планируют построить в Пятигорске к концу 2023 года. Инвестиции в проект составят 700 млн рублей, сообщил в среду глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

"В Пятигорске появится первый в крае сетевой отель Hilton международной компании, занимающийся гостиничным бизнесом. Отель Hampton by Hilton на 133 номера будет построен на ул. Пастухова", - написал Ворошилов в Telegram.

В пресс-службе городской администрации ТАСС уточнили, что отель построят к концу 2023 года.

По словам Ворошилова, предполагаемая сумма инвестиций в проект - 700 млн рублей.

Глава курорта отметил, что в настоящий момент инвестор приступил к разработке проектно-сметной документации.

Пятигорск - старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, торговый, научный, культурный и туристский центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года является центром Северо-Кавказского федерального округа.