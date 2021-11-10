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Депутаты Мосгордумы предложили почти 110 поправок к проекту бюджета Москвы на три года

Прием поправок завершен

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 110 поправок к законопроекту о бюджете Москвы на три года поступило от депутатов столичного парламента после утверждения проекта в первом чтении. Прием поправок завершен, сообщил в среду в ходе заседания столичного парламента председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сегодня в 10 часов утра закончился срок подачи поправок к проекту закона <…> о бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Было сдано всего 107 поправок: 25 - от депутатских объединений, 82 поправки - от депутатов Московской городской думы", - сказал Шапошников.

Депутаты Московской городской думы одобрили проект бюджета Москвы на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов в первом чтении 3 ноября.

Согласно проекту, доходы Москвы в 2022 году превысят 3,261 трлн рублей, расходы составят более 3,633 трлн рублей. В 2023 году доходы столицы составят 3,444 трлн рублей, расходы запланированы в размере 3,732 трлн рублей. В 2024 году данные параметры будут равны 3,637 трлн рублей и более 3,862 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2022 году составит 372 млрд рублей, в 2023 году - 288 млрд рублей, в 2024 году - 225,1 млрд рублей.

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