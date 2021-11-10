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Акции девелопера Fantasia рухнули на 37% из-за долговых проблем

Акции застройщика подешевели до $0,04 за бумагу

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 ноября. /ТАСС/. Акции китайского девелопера Fantasia Holdings Group, штаб-квартира которого находится в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун), в среду рухнули на 37% на фоне долговых проблем. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи, где возобновились торги ценными бумагами этой компании, приостановленные с 29 сентября.

К этому часу акции застройщика подешевели на 37,5% - до 0,35 гонконгского доллара за бумагу ($0,04).

Ранее Fantasia сообщила, что не смогла в срок до 4 октября осуществить выплаты по облигациям на сумму свыше $205 млн. Компания заявила, что продолжит принимать меры по устранению проблем с ликвидностью и ведет активные переговоры с кредиторами.

Ситуация с Fantasia Holdings Group последовала за проблемами другого, более крупного китайского застройщика Evergrande, который находится на грани дефолта с общим объемом долговых обязательств свыше $300 млрд.

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