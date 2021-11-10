Совфед одобрил закон о ратификации соглашения стран СНГ по обмену персональными данными

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о ратификации соглашения стран СНГ о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными.

Президент РФ Владимир Путин внес документ на ратификацию в Госдуму в сентябре 2021 года. Соглашение было подписано в Москве 18 декабря 2020 года.

Как отмечается в сопроводительных документах к закону, предметом запроса об оказании правовой помощи являются данные о наличии или отсутствии гражданства сторон соглашения, о наличии документов, дающих право на постоянное или временное пребывание на территориях этих стран, о постановке на миграционный учет или о регистрации по месту жительства граждан третьих государств и лиц без гражданства. Также сюда относится информация об обязательствах имущественного характера, о привлечении субъекта персональных данных к уголовной или административной ответственности.

Стороны соглашения будут взаимодействовать через уполномоченные органы. Документ определяет форму запросов и порядок реагирования на них.