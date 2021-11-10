Совфед одобрил закон об ускорении перевода банками средств в казначейство

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, сокращающий сроки перевода банками денежных средств на единый казначейский счет при уплате платежей в бюджетную систему РФ. Документ инициирован правительством РФ.

Сейчас законом "О национальной платежной системе" предусмотрен перевод банком денежных средств в срок не более трех рабочих дней со дня списания денежных средств с банковского счета плательщика или со дня предоставления плательщиком наличных денежных средств в целях перевода средств без открытия банковского счета.

Эта норма допускает разрыв между днем поступления в банк распоряжения о переводе денег и датой зачисления их на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета. Длительность такого разрыва может доходить до пяти дней. Срок может быть и больше, если клиент предъявил в банк распоряжения о переводе денежных средств за день до выходных.

Предусмотренное законом сокращение сроков перевода банками денежных средств до одного операционного дня после исполнения распоряжения о переводе денежных средств на указанные банковские счета при уплате платежей в бюджеты бюджетной системы РФ позволит сократить разрыв до двух дней.

Закон также будет способствовать повышению эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам бюджетов бюджетной системы РФ за счет сокращения сроков поступления информации об уплате платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы РФ, говорится в пояснительной записке.

Документ вступит в силу с 1 октября 2022 года.