Бюджет Хабаровского края на 2022 год приняли с дефицитом в 500 млн рублей

ХАБАРОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательной думы Хабаровского края утвердили главный финансовый документ региона на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Соответствующий закон был принят в среду на очередном заседании думы, сообщается на сайте регионального правительства.

Бюджет ориентирован на выполнение обязательств перед жителями и в первый раз с 2012 года предусматривает стабилизацию государственного долга края и его поступательное снижение.

"В целом, доходы краевого бюджета на 2022 год составят 127,6 млрд рублей, на 2023 год - 127,2 млрд рублей, на 2024 год - 129,1 млрд рублей. Расходы - 128,1 млрд рублей, 127,2 млрд рублей и 129,1 млрд рублей соответственно. Дефицит краевого бюджета на 2022 год предусмотрен в размере 0,5 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы - без дефицита. Бюджет на 2022-2024 годы сбалансирован и позволит правительству края выполнять принятые обязательства перед жителями", - говорится в сообщении.

Ранее региональные власти сообщали, что дефицит будет обеспечен за счет переходящего остатка, который образуется на начало года. Ранее дефицит ежегодно прогнозировали в размере 10% и предусматривали для его покрытия кредиты.

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений в бюджет края в 2022 году составит 34,6 млрд рублей, в том числе 33 млрд рублей из федерального бюджета. Данные показатели будут скорректированы после утверждения бюджета страны на очередной финансовый год и плановый период.

"Бюджет края социально ориентированный. На финансирование социальных отраслей будет направлено 86,4 млрд рублей, или 67,4% от расходов бюджета. Запланированные ассигнования также учитывают задачи и приоритеты, обозначенные в указах и поручениях президента РФ Владимира Путина и в национальных проектах", - приводятся в сообщении слова губернатора края Михаила Дегтярева.

На что пойдут средства

Бюджет обеспечивает финансирование 35 государственных программ, реализация которых связана с достижением национальных целей развития, включая создание объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, уточняется в сообщении краевого правительства. Проиндексированы на 4% социальные выплаты. Увеличен объем средств для оказания финансовой помощи местным бюджетам.

Также в бюджете региона предусмотрены средства на формирование комфортной городской среды (374,8 млн рублей). На поддержку проектов территориального общественного самоуправления ассигнования увеличены в два раза - до 200 млн рублей. Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, обеспечен резерв на мероприятия по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции.

Как сообщили в министерстве финансов края, бюджет сформирован в условиях постепенного восстановления экономической ситуации в регионе. Рост собственных доходов к 2021 году составит 4,6%.

Основными источниками доходов регионального бюджета в 2022 году и в плановом периоде станут налоги на доходы физических лиц, на прибыль, на имущество, акцизы, а также безвозмездные поступления, в том числе из федерального бюджета. Так, на 2022 год НДФЛ, зачисляемый в бюджет региона, определен в сумме 34,1 млрд рублей, на 2023 год - 35,3 млрд рублей, на 2024 год - 36,6 млрд рублей. Налог на прибыль - 20,4 млрд рублей, 20,4 млрд рублей и 21,3 млрд рублей соответственно.