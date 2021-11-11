Сбер принял участие в конференции ООН по изменению климата

Представители топ-менеджмента Сбера обсудили с российскими и международными экспертами роль финансового сектора в решении климатических проблем, усилия российских компаний по декарбонизации, особенности оценки ESG-рисков при финансировании проектов и другие важные вопросы. Сбер принял участие в четырех тематических сессиях. "Климатическая повестка и рынок „зеленых“ финансов: Россия-2060 взгляд в будущее" Модератором сессии выступила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова. Среди спикеров: Руслан Эдельгериев, советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента по вопросам климата; Алексей Мирошниченко, первый заместитель председателя правления ВЭБ; Николай Подгузов, председатель правления Евразийского банка развития; Шон Кидни, генеральный директор Climate Bonds Initiative (CBI). Участники обсудили перспективы развития "зеленой" экономики и "зеленого" финансирования в РФ на фоне общемировых трендов, роль финансового сектора в решении климатических проблем. Так, по словам Руслана Эдельгериева, наша страна находится в начальной фазе структурирования "зеленой" повестки и рассматривает два направления действий. Первое, созвучное европейской модели, отрабатывается на примере так называемого Сахалинского проекта, когда с помощью продажи эмиссионных квот на выбросы парниковых газов рассчитывают достичь на острове углеродной нейтральности к 2025 году; второй путь, созвучный экологическим моделям Японии, США и Китая, - организация добровольных углеродных рынков. Окончательный вариант будет дорабатываться в том числе и в зависимости от степени признания международным сообществом усилий России по декарбонизации. Тем не менее уже сейчас России удается сокращать эмиссию парниковых газов в 1,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет в других странах - за 2019–2020 гг. она снизилась на 4%. Идет формирование инфраструктуры для российского рынка углеродных единиц, который растет быстрыми темпами. Как отметил Николай Подгузов, "это настоящее озеро инвестиций". Татьяна Завьялова привела следующие цифры: за первое полугодие в России банки выдали ESG-кредитов на сумму более 400 млрд рублей, а в секторе устойчивого развития на Московской бирже размещено облигаций на сумму более 150 млрд рублей. В целом же, как заявил Шон Кидни, мировой рынок "зеленых" финансов составляет сейчас более 2,5 трлн долларов. На низкоуглеродный сценарий развития перестраиваются целые регионы и отрасли, причем зачастую процесс развивается значительно быстрее ожиданий правительства. Свою роль играют понятные правила игры - разработанная правительством "зеленая" таксономия - критерии экологических проектов. Бизнес, перестраивая старые производства и используя современные технологии при создании новых, "зеленых" индустрий, получает финансовые льготы. В качестве примеров Алексей Мирошниченко привел действия российских компаний и региональных администраций по развитию "зеленой" металлургии, электротранспорта, ветрогенерирующих и солнечных электростанций. Участники дискуссии тем не менее отметили необходимость выработки единых международных стандартов при оценке государственных усилий по достижению углеродной нейтральности. Россия, беря на себя обязательства достичь желаемого уровня до 2060 года, вправе рассчитывать на отказ от политизации, санкционных ограничений и применения двойных стандартов на этом поле.

Борьба с глобальным потеплением не может происходить в отдельно взятой стране. Такие вопросы, как трансграничное регулирование, взаимное признание странами углеродных единиц и другие вопросы невозможно решить в одиночку. Нет ни одной страны сегодня, которую не беспокоил бы вопрос будущего, в котором мы все будем жить уже через несколько десятков лет. Перед нами стоят вызовы, через которые придется пройти как правительствам, так и обычным людям. На карту поставлено очень многое Татьяна Завьялова старший вице-президент Сбербанка по ESG

Сбер

"Российский сектор устойчивых и „зеленых“ финансов: интеграция в мировой рынок" Спикером от Сбера стала старший вице-президент по ESG Татьяна Завьялова. Также в сессии приняли участие: Алексей Мирошниченко, первый заместитель, член правления ВЭБ.РФ; Роберт Янгман, руководитель группы по "зеленым" финансам и инвестициям Директората по окружающей среде ОЭСР; Клэр Дорриан, глава по устойчивому развитию рынков капитала Лондонской фондовой биржи. Модератором сессии выступил Андрей Байда, вице-президент ВЭБ.РФ. В рамках сессии участники обменялись мнениями по поводу текущей ситуации в секторе устойчивых финансов в России, обсудили ключевые задачи его развития, перспективы признания российской таксономии и других методологий иностранными организациями и площадками, необходимый уровень интеграции в мировой рынок. Татьяна Завьялова рассказала о том, что Сбер планирует помогать строить в России новую экономику с учетом климатических факторов. Идет работа над созданием таких условий, при которых финансы помогают развиваться бизнесу, государству и тем самым повышают благополучие общества и окружающей среды.

Сбер имеет большой опыт трансформации в разных направлениях. Мы меняемся, так как меняется мир. И в ESG уже прошли большой путь. Работа в этой сфере ведется по нескольким направлениям. Во-первых, это сокращение собственного влияния на климат и окружающую среду. Мы поставили перед собой цель стать углеродно-нейтральными по операционной деятельности к 2030 году. До конца года закончим разработку собственной климатической стратегии. Наша вторая задача - содействовать ESG-трансформации наших клиентов. Помогаем им описывать и измерять их деятельность с точки зрения ESG-факторов. С помощью этого мы формируем единую базу данных и будем предлагать им реальные "зеленые" финансовые инструменты, например ESG-кредиты. На данный момент объем таких кредитов составляет 140 млрд, к концу года мы планируем его нарастить до 200 млрд рублей. Третье важнейшее направление нашей работы - содействие развитию в России отрасли "зеленого" финансирования и новой климатической экономики в целом Татьяна Завьялова старший вице-президент Сбербанка по ESG

Сбер

"Декарбонизация и энергопереход в России: возможности для иностранных инвесторов" Модератором встречи стала Татьяна Завьялова, старший вице-президент Сбербанка по ESG. Также на сессии выступили спикеры: Илья Торосов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации; Даниил Алгульян, заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ; Илья Павлов, директор направления водород и инновационная декарбонизация АО "Северсталь Менеджмент"; Константин Романов, генеральный директор ООО "Газпром-Водород"; Кит Таффли, глобальный соруководитель по устойчивому развитию и корпоративным преобразованиям Citi; Денис Спирин, директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management; Всеволод Гаврилов, управляющий директор центра цифровых GR-инициатив Сбербанка. В рамках сессии участники представили актуальный обзор усилий российских компаний по декарбонизации и содействию энергопереходу, а также обсудили наиболее интересные проекты и инициативы в этой области в России, открытые для софинансирования иностранными инвесторами. Также спикеры обсудили возможности увеличения инвестиционных потоков в "зеленый" сектор экономики в России.

В России климатические инициативы идут снизу: при мягком государственном регулировании компании сами активно развивают климатическую повестку. По данным исследований, уже порядка 80% крупных компаний определили свои цели по снижению прямых или косвенных выбросов. Декарбонизация создает новые возможности для инвестирования, и, безусловно, эти возможности будут интересны и для российских, и для международных финансовых институтов и банков развития. Будем надеяться, что цели воплотятся в жизнь и инвесторы по достоинству оценят потенциал России в развитии низкоэмиссионной экономики Татьяна Завьялова старший вице-президент Сбербанка по ESG

Сбер

"ESG-риски и рейтинги в финансировании климатических проектов и проектов устойчивого развития" Модератором выступил старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров. В обсуждении приняли участие: Алексей Мирошниченко, первый заместитель председателя, член правления ВЭБ.РФ; Полина Лион, директор департамента устойчивого развития Росатома; Никита Воробьёв, директор департамента охраны окружающей среды Группы НЛМК; Яник Лейендекер, партнер BCG; Шон Кидни, генеральный директор Climate Bonds Initiative (CBI). Выступающие отметили, что приоритеты и оценка рисков при реализации экологических проектов различаются у регулятора, бизнеса, акционеров и инвесторов. Для одних на первом месте стоит воплощение в жизнь ЕSG-принципов, у других в приоритете финансовая составляющая проектов. Экологическая экспертиза в России пока находится в стадии "накопления". Сегодня еще нет достаточных статистических данных для составления "зеленых" рейтингов, основанных на единых и понятных принципах. Поэтому при оценке проектов и определения их эффективности участники российского рынка используют методики других стран, которые не учитывают национальную специфику. На уровне крупнейших корпораций внедрение ESG-метрик и соответствующих KPI для топ-менеджмента требует трудоемкого сбора и анализа новых типов данных. Для оценки "зеленого" потенциала предприятий сегмента малого и среднего предпринимательства очевидна необходимость разработки единой стандартизированной методологии.

Совершенно очевидно, что для оценки экологических рисков при реализации "зеленых" проектов требуется разработка единых решений, в том числе с учетом транснациональных и межотраслевых факторов. Это поле для общей совместной работы как регулятора (для внедрения стимулирующих мер), так и бизнеса (для определения целей в области ESG и внедрения ESG-принципов в регулярную деятельность) и рейтинговых компаний Джангир Джангиров старший вице-президент Сбербанка