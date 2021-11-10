Задолженность новосибирского завода станков перед кредиторами достигла 1,8 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Задолженность завода "Тяжстанкогидропресс", когда-то одного из крупнейших производителей металлообрабатывающих станков в России, на котором сложилась тяжелая экономическая ситуация, достигла 1,8 млрд рублей. На следующей неделе планируется встреча с кредиторами для обсуждения проблем завода, сообщил журналистам в среду министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

В середине октября Арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения в отношении "Тяжстанкогидропресса" до апреля 2022 года.

"На следующей неделе ожидается сюда [в Новосибирск] визит кредиторов, чтобы обсудить проблемы непосредственно предприятия. <…> Если общую сумму [задолженности] брать - это около 1 млрд 800 млн рублей. Сумма плавающая, какая-то часть долгов гасится", - пояснил министр.

Он добавил, что недавно властями регионами была достигнута договоренность с газоснабжающими организациями, погашена часть долга за газ, ситуация на предприятии несколько улучшилась и в зимнее время оно будет обеспечено теплом. Гончаров отметил, что восстановление производства на "Тяжстанкогидропрессе" возможно только с привлечением стороннего инвестора. Областные власти надеются, что он откроет на предприятии обрабатывающее производство. "Надеюсь, что будет у нас какой-то внятный инвестор, который сможет сохранить профиль предприятия, чтобы это были обрабатывающие производства в том или ином виде", - сказал он. Летом Гончаров сообщал, что для восстановления работы завода потребуются вложения на сумму около 1,5 млрд рублей. Значительная часть средств пойдет на погашение залоговых и кредитных обязательств предприятия.

Весной предприятие отключали от электроснабжения, работа одного из цехов была приостановлена Ростехнадзором, а счета в двух банках арестовало УФНС. Работники завода стали жаловаться на невыплату зарплат и сокращения, а налоговая задолженность завода в июле составила около 64,4 млн рублей. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплат зарплат. В июле региональные власти сообщили, что завод погасил задолженность по зарплатам, выплатив с начала года 35 млн рублей.

В августе деятельность "Тяжстанкогидропресса" была приостановлена на 90 дней на основании решения суда по предписанию пожарной инспекции. Позднее Кировский районный суд Новосибирска досрочно возобновил работу административного здания, на работу четырех цехов предприятия по-прежнему действуют ограничения, установленные судом.