До 20% субъектов МСП Свердловской области могут закрыться из-за введенных ограничений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Около 15-20% субъектов малого и среднего бизнеса Свердловской области могут закрыться после введенных в регионе ограничений, в частности, системы QR-кодов и прошедших нерабочих дней. За период продолжительных выходных доходность предприятий снизилась в среднем на 50%, сообщил в среду председатель Свердловского регионального отделения "Опоры России" Илья Тыщенко.

"15-20% бизнеса, наверное, может закрыться и не восстановиться после всех этих введенных мер", - сказал он.

Тыщенко добавил, что доходность предприятий в Свердловской области за период нерабочих дней снизилась на 50%. При этом с наступлением рабочих дней проходимость и товарооборот выросли до 30-40%. Он добавил, что традиционно бизнес в период ноября-декабря фиксирует рост доходов от 30 до 50%, поэтому существующее падение показателей можно считать существенным.

По словам Тыщенко, нередко власти отказывают предпринимателям в предоставлении мер поддержки, так как они не относятся к пострадавшей от пандемии отрасли. По его мнению, регион должен ввести дополнительные меры поддержки, например, по компенсации расходов на покупку считывающих QR-коды устройств.

В Свердловской области действует система QR-кодов, введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 163 940, по данным на 9 ноября. Общее число выписанных достигло 146 565, общее число случаев смерти больных ковидом - 7 734.