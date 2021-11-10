РНКБ возобновил в Крыму прием заявок на кредиты под 3% для бизнеса

"Банк РНКБ возобновляет заключение новых кредитных договоров в рамках программы льготного кредитования для предпринимателей, чья деятельность пострадала в период пандемии коронавируса. <…> Срок кредита составляет 18 месяцев, отсрочка платежей по основному долгу и процентам - 6 месяцев. Погашение осуществляется равными частями с 7 по 18 месяцы", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Крупнейший крымский банк РНКБ возобновил прием заявок на льготные кредиты по ставке 3% годовых для бизнеса из пострадавших в результате пандемии отраслей. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. На фоне этого правительство решило возобновить кредитование пострадавших отраслей под 3% годовых (программа ФОТ 3.0), а также ввести единовременные выплаты в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого.

О госпрограмме

Согласно условиям программы, получить поддержку могут кинотеатры, музеи, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий, - юридические лица и индивидуальные предприниматели. Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Этот показатель будет контролироваться на основании данных Федеральной налоговой службы.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам, включенным в реестр МСП после 1 июля 2020 года и ведущим деятельность в пострадавших отраслях. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться на срок до 18 месяцев.