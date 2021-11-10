Соединительная ветвь Киевского направления МЖД свяжет западные районы Москвы с центром

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили проект развития территории между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД), в рамках которого появится соединительная ветвь. Этот участок позволит реализовать направление МЦД-4, сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

"Киевское направление МЖД на сегодняшний день - единственное из десяти направлений железной дороги тупиковое. Благодаря появлению соединительного участка, который в будущем войдет в состав МЦД-4 "Апрелевка - Железнодорожный", жителям станет значительно проще и удобнее передвигаться по городу. Соединительная ветвь начнется в районе Поклонной горы, пройдет через территорию Сити и выйдет к Белорусскому вокзалу. В рамках реализации проекта предусмотрено четыре новые станции: Кутузово, Камушки, Поклонная и Ермакова Роща, две из них, Кутузово и Камушки, - с пересадкой на МЦК", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Она отметила, что вдоль соединительной ветви находятся районы интенсивного развития, такие как Сити. После реализации проекта пассажиры смогут не только пересесть на новый диаметр, а воспользоваться большой кольцевой линией и радиальными направлениями, а также комфортно, без пересадок доехать до Белорусского вокзала.

Также для удобства горожан, работающих в деловом квартале, подразумевается строительство подземной пешеходной галереи между станцией Тестовская и территорией Сити. Пассажиры получат возможность пересадки через крытые галереи между различными видами транспорта: железная дорога, метро, МЦК, МЦД. Протяженность соединительной ветви составит порядка 8 км.