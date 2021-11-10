Хайнань в 2021 году продемонстрировал преимущества новой модели отраслевого роста

ХАЙКОУ /Китай/, 10 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в текущем году продемонстрировала преимущества новой региональной модели отраслевого развития с акцентом на открытость и инновации. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как отмечается в редакционной статье издания, высокие темпы роста валового регионального продукта (ВРП) острова на уровне 12,8% за первые три квартала обеспечили туризм, передовые технологии, современные услуги и модернизированное сельское хозяйство - стратегические отрасли, развитию которых местные власти уделяют самое пристальное внимание. По данным издания, такая высокая динамика стала возможна благодаря политике местных властей по увеличению льгот для бизнеса и улучшению деловой атмосферы, продвижению структурной модернизации и постоянной оптимизации механизмов, способных повысить эффективность реального сектора.

Обозреватели газеты полагают, что одним из важных факторов экономического роста Хайнаня в январе-сентябре стала нефтедобывающая отрасль, которая благодаря запуску в эксплуатацию буровой платформы "Шэньхай-1" в Южно-Китайском море продемонстрировала рост на уровне 68,9%. Кроме того, мощным стимулом для развития провинции стал туризм, доходы от которого за соответствующий период увеличились в годовом исчислении на 136,9%, до 107,15 млрд юаней (16,75 млрд долларов).

По сведениям газеты, ссылающейся на официальную статистику, важным стимулом для повышения ВРП стал бурно развивающийся высокотехнологичный сектор Хайнаня, в том числе современная фармацевтика и производство передовой нефтехимической продукции. Не менее существенную роль сыграло и современное сельское хозяйство.

"Благодаря стимулирующей политике Хайнаньский порт свободной торговли постоянно внедряет системные инновации. Ведущие отрасли региона позволили повысить его конкурентные преимущества", - прокомментировал ситуацию комитет по делам развития и реформ провинции. По его данным, в 2021 году доля стратегических предприятий в структуре ВРП Хайнаня составила порядка 70%.

13 апреля 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на острове экспериментальной зоны и порта свободной торговли. Цель программы - вовлечь Хайнань в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Власти провинции создают привлекательные условия для инвесторов, формируют развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный кластер с передовой экономикой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры ведущих транснациональных корпораций.