Производство шампанского в России в январе - октябре упало на 8,7%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Производство шампанского в России в январе - октябре 2021 года снизилось на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9,26 млн дал, говорится в сообщении Национального союза защиты прав потребителей.

В октябре 2021 года объем производства шампанского вырос на 17,1% и составил 1,89 млн дал.

Производство тихих вин в январе - октябре упало на 5,6% в годовом выражении - до 24,78 млн дал, а в октябре - на 20,1%, до 2,46 млн дал.

Производство фруктовых (плодовых) вин в январе - октябре снизилось на 28,5% и составило 8,64 млн дал, в октябре - на 42,7%, до 0,84 млн дал.

Объем производства винных напитков, изготовляемых без добавления этилового спирта, в январе - октябре 2021 года снизился на 36,5% в годовом выражении - до 5,19 млн дал, в октябре - на 56,4%, до 0,67 млн дал.

Производство винных напитков, изготовляемых с добавлением этилового спирта в январе - октябре, снизился на 55,9% и составил 134,92 тыс. дал, в октябре - на 70,5%, до 8,97 тыс. дал.

Всего, по данным экспертов, производство винодельческой продукции в России в январе - октябре 2021 года снизилось на 15,6% в годовом выражении - до 48,18 млн дал, в октябре - на 24,2%, до 5,89 млн дал.

Производство водки в России за 10 месяцев достигло 62,22 млн дал (-2,4%), в октябре - 8,74 млн дал (+11,5%). Выпуск коньяка в январе - октябре упал на 4,4% - до 6,26 млн дал, в октябре - вырос на 9,6%, до 0,88 млн дал.

Всего объем производства алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) в январе - октябре 2021 года снизился на 3,2% и составил 141,78 млн дал, в октябре - вырос на 1,1%, до 19,05 млн дал.

Объем производства спиртных напитков крепостью выше 9% в январе - октябре составил 82,14 млн дал (+0,6%), в октябре - 11,29 млн дал (+12,2%).