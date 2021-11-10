Власти Башкирии рассчитывают на восстановление производства сельхозпродукции в 2022 году

УФА, 10 ноября. /ТАСС/. Производство сельхозпродукции в Башкирии за девять месяцев 2021 года упало более чем на 14% из-за сильной засухи, в результате чего погибло до половины урожая зерновых. По прогнозу, потери будут компенсированы перекрывающим ростом в 2022 году, сообщил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов, представляя прогноз социально-экономического развития региона до 2024 года на заседании комитета Госсобрания региона в среду.

"В сельском хозяйстве за девять месяцев 2021 года производство продукции снизилось на 14,1% [по сравнению с 2019 годом], вызванное аномальной жарой в мае и июне текущего года, что привело в свою очередь к гибели урожая. Прорабатываются дополнительные меры по недопущению дефицита кормовой базы, поддержке пополнения семенной базы, маточного поголовья и молодняка", - сообщил он.

Для обеспечения роста производства в отрасли требуется сокращение сроков реализации крупных инвестпроектов, субсидирование оснащения хозяйств современной техникой и оборудованием, поддержка малых предприятий. Ожидается, что это позволит компенсировать падение показателей 2021 года. "С учетом негативных трендов, по году планируется выйти на показатель производства в сельском хозяйстве на 85,4%, то есть снижение практически на 15%. В 2022 году падение восстановительным ростом на 21,2%, и в дальнейшем уже планируется планомерное наращивание темпа до 103% к 2024 году", - добавил первый замминистра.

По данным регионального Минсельхоза, прямые потери агропромышленного комплекса Башкирии в результате засухи превысили 4 млрд рублей в 2021 году. Показатели недополученной выручки оцениваются на уровне 30 млрд рублей, от засухи пострадали свыше 20% уборочных площадей республики.