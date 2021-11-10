"Арктический гектар" получили 500 человек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка четырех тысяч заявок подано на получение гектара на территории Арктической зоны РФ (АЗРФ) с начала реализации программы. 500 участков уже предоставлены в пользование, сообщила в среду пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока м Арктики (КРДВ).

"За три месяца реализации программы "Гектар в Арктике" принято около 4 тыс. заявлений, 500 участков уже предоставлены в пользование", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество заявок поступило на участки в Мурманской области (2 123), Архангельской области (758) и Ямало-Ненецком автономном округе (529). По словам гендиректора КРДВ Игоря Носова, жители АЗРФ подтвердили интерес к приоритетному праву на гектар, они берут участки, чтобы улучшить жилищные условия или заниматься предпринимательством.

Гектары в Арктике в приоритетном порядке предоставляются местным жителям. С 1 февраля 2022 года они станут доступны всем гражданам России, а также участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Суммарно для выбора граждан доступно около 1,1 млн га в Арктике, добавили в КРДВ.

По правилам участия в программе, в течение одного года необходимо уведомить уполномоченный орган о выбранном виде использования земли, через три года в течение 3 месяцев задекларировать использование земли, а к завершению пятилетнего срока в течение полугода подать заявление о предоставлении земли в собственность или аренду, подтвердив ее использование.