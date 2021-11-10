Власти Сахалина просят Минтранс РФ ввести новые рейсы для решения проблемы доставки грузов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта Сахалинской области обратилось к федеральным коллегам с просьбой организовать дополнительные морские рейсы по линии Владивосток - Корсаков (город-порт на юге Сахалина) для решения проблемы с перевозкой грузов. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем российском Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Решение вопроса находится на контроле Минтранса России, который объявил, что преодоление трудностей в работе портов Приморского края ожидается только в середине декабря. При этом приоритетные вопросы, связанные с доставкой социально значимых грузов, планируется решить к концу ноября.

"В Сахалинской области 46 предпринимателей обратились в правительство региона за помощью в доставке грузов. <...> По поручению [губернатора] Валерия Лимаренко поддержку бизнесу в решении проблем по доставке грузов морским путем из Владивостока оказывает региональный Минтранс. <...> Минтранс региона вышел с инициативой в федеральное Министерство транспорта о введении дополнительных рейсов на линии Владивосток - Корсаков", - сказали в пресс-службе правительства.

По информации областных властей, с 29 октября было перевезено 2 245 контейнеров, в том числе 123 с социально значимыми товарами. По состоянию на 10 ноября в ожидании отправки на Сахалин находятся 1 604 20-футовых контейнеров, 76 из них - с социально значимым грузом. "В первую очередь стараемся оказать поддержку как раз по социально значимым товарам. На днях решен вопрос по доставке продовольственных продуктов, сельскохозяйственных кормов и зимних шин. Сейчас к выходу готовится судно с 420 контейнерами, которые будут доставлены в Корсаков", - привела пресс-служба слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Кроме того, руководству порта Корсакова предложено рассмотреть вопрос о введении дополнительных смен. Это позволит оперативно разгрузить суда, которые скапливаются на рейде во время неблагоприятной погоды, добавили в региональном правительстве.