Долги населения РФ за электроэнергию в сентябре снизились на 0,4 млрд руб.

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задолженность населения России за электроэнергию в сентябре 2021 года уменьшилась по сравнению с показателем на конец августа на 0,4 млрд рублей и составила 68,8 млрд рублей, следует из материалов к видеообращению члена правления - первого зампредседателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР, специализируется на оказании комплексных услуг по расчету требований и обязательств участников оптового рынка, "СО ЕЭС" и "ФСК ЕЭС") Дмитрия Чернова. Материалы опубликованы на сайте ЦФР.

С начала 2021 года суммарная задолженность выросла примерно на 2,2 млрд рублей.

В сентябре 2020 года долги населения за электроэнергию составляли 67,3 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении показатель вырос на 1,5 млрд рублей. В то же время уровень расчетов россиян за отчетный период увеличился до 99% с 96,2%.

Показатель собираемости платежей среди других категорий потребителей электроэнергии демонстрировал в основном положительную динамику. Промышленные, непромышленные и сельскохозяйственные потребители увеличили уровень расчетов до 99,4%, 98,6% и 100% соответственно. Исключением стали бюджетные потребители, сократившие оплату до 98,5%.

Суммарная задолженность на розничном рынке по состоянию на 30 сентября 2021 года составила 309,2 млрд рублей против 298,5 млрд рублей в сентябре 2020 года. Основная задолженность пришлась на непромышленных потребителей - 167,5 млрд рублей, дополнительные 68,8 млрд рублей - на население.

На оптовом рынке электроэнергии и мощности собираемость платежей в октябре 2021 года оказалась ниже, чем годом ранее - 99,8% против 100,2%. При этом самый низкий показатель собираемости платежей среди оптовых энергопотребителей зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе - 83%. Совокупный объем долгов на ОРЭМ по состоянию на 31 октября составлял 84,98 млрд рублей, 86,9% из которого приходится на Северо-Кавказский федеральный округ.