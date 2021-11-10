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Молния

Закачка газа в хранилища Германии увеличивалась 6 и 7 ноября

Исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа сообщил, что 8 ноября заполняемость вновь остановилась

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Закачка газа в германские газохранилища, заполненные на 70%, увеличивалась 6 и 7 ноября, а 8 ноября она вновь остановилась. Об этом сообщил в среду в ответ на запрос корреспондента ТАСС исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке.

"6 и 7 ноября заполненность хранилищ, которые управляются "Газпромом", росла. Однако 8 ноября заполняемость вновь остановилась. Стабилизируется ли она, можно будет оценить лишь в ближайшие дни", - сказал он, добавив, что "заполненность газохранилищ в Германии находится в настоящее время на уровне 70%".

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