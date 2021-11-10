Суд ЕС поддержал решение Еврокомиссии о штрафе Google на €2,4 млрд в 2017 году

БРЮССЕЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Европейский суд юстиции в Люксембурге поддержал решение Еврокомиссии (ЕК), оштрафовавшей американскую компанию Google на рекордные €2,4 млрд в 2017 году за нарушение антимонопольных правил Евросоюза. Об этом сообщила в среду пресс-служба инстанции.

"Суд общей юрисдикции отклоняет иск Google против Еврокомиссии, которая установила злоупотребление компанией своим доминирующим положением в пользу собственной службы покупок и наложила штраф в размере €2,42 млрд", - отметили там.

В конце июня 2017 года Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем Евросоюза. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу собственного сервиса компании Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этого сервиса, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска.