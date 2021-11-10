Tencent показала худший прирост доходов за два года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 10 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль ведущего китайского интернет-гиганта и разработчика онлайн-игр Tencent в третьем квартале текущего года увеличилась на 3% в годовом выражении и составила 39,5 млрд юаней ($6,18 млрд). Об этом говорится в отчете холдинга, опубликованном в среду на Гонконгской фондовой бирже.

Это самый низкий прирост доходов за последние два года. Эксперты связывают это с шагами регуляторов по ужесточению контроля над деятельностью высокотехнологичных компаний и сектором интернет-игр в стране.

Выручка компании с июля по сентябрь увеличилась на 3% в квартальном выражении и составила 142,4 млрд юаней ($22,3 млрд), что оказалось несколько ниже прогнозов.

В среду акции Tencent - крупнейшей по капитализации "голубой фишки" на бирже Гонконга - выросли на 4,22%, до 483,6 гонконгского доллара ($62). Публикация отчета, однако, состоялась уже после закрытия торгов.

Tencent со штаб-квартирой в Шэньчжэне (южная провинция Гуандун) является крупным интернет-провайдером и владельцем популярнейших в КНР сервисов мгновенного обмена сообщениями QQ и WeChat. В сферу деятельности холдинга входит разработка и продажа игровых приложений, интернет-торговля и поисковые сервисы.