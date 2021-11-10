В ОЭЗ в Кисловодске планируется реализовать восемь инвестпроектов за 7 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Инвесторы планирует реализовать в Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Солнечная долина" в Кисловодске восемь проектов общей стоимостью 7 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе городской администрации.

"Намерения о реализации инвестпроектов в границах Солнечной долины выразили восемь инвесторов. Планируемый объем инвестиций - около 7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участке площадью 300 га в юго-восточной части Кисловодска предполагается строительство 30 объектов размещения отдыхающих общей <…> "емкостью" 8 970 мест. Ожидаемый эффект - возможность единовременного приема до 220 тыс. туристов ежегодно.

По данным пресс-службы, проводится работа по формированию инвестплощадки, обеспечению территории инженерными коммуникациями, расчету показателей социально-экономической эффективности ОЭЗ.

Площадка особой экономической зоны на северо-западе граничит с национальным парком "Кисловодский", на юге и юго-западе - с долиной реки Ольховка, на севере - с горным склоном Джинальского хребта.

Город Кисловодск является курортом федерального значения. По данным администрации муниципалитета, ежегодно в городе на отдых и лечение принимают более 300 тысяч человек, что составляет 33-35% от общего объема турпотока региона. Основным видом туризма в Кисловодске является лечебно-оздоровительный.