Более четверти выручки креативных индустрий в России приходится на цифровые платформы

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Более четверти (27%) выручки креативных индустрий в России приходится на цифровые платформы. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования о вкладе цифровых платформ в развитие креативных индустрий и поддержку креативного предпринимательства в России.

Результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ при поддержке Google, а также Федерации интеллектуальной собственности, Федерации креативных индустрий и Комитета по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), представлены в среду на пресс-конференции "Вклад цифровых платформ в развитие креативных индустрий: результаты исследования" в ТАСС.

"На цифровые платформы приходится более четверти (27%) выручки креативных индустрий. В числе приоритетных планов на ближайшее время 74% креативных предпринимателей назвали продвижение продуктов, бренда в интернете, а 44% планируют больше использовать онлайн-платформы (основные цели: продажа товаров и услуг, реклама, PR, маркетинг, онлайн-обучение и прочие)", - говорится в исследовании.

Благодаря современному уровню цифровизации креативные компании растут в 3-5 раз быстрее, чем вся экономика в целом. Те, кто использовали цифровые платформы, меньше пострадали от последствий пандемии, 82% креативных предпринимателей в России убеждены в эффективности цифровых платформ для развития их бизнеса, а 44% планируют больше использовать онлайн-платформы для продажи товаров и услуг, рекламы, PR, маркетинга, онлайн-обучения. Зарубежные платформы становятся важным каналом экспорта для креативных индустрий: 79% креативных компаний-экспортеров используют их в своей работе.

По результатам исследования, креативные предприниматели чаще работают в сферах рекламы и технологий. В ТОП-5 популярных сфер у таких предпринимателей входят: реклама и продвижение, IT и видеоигры, архитектура и образование. Половина (50%) предпринимателей, которые использовали цифровые платформы, смогли обратить кризис в свою пользу. На момент начала пандемии большинство представителей творческого бизнеса (76%) не успели перестроиться под новые условия работы в режиме ограничений и столкнулись с рядом проблем - в первую очередь, с падением спроса (49%) и доходов (42%). Тем не менее многие смогли найти новые точки роста в кризис, выпустили на рынок новые продукты/услуги и начали работать по новым направлениям 18% креативных предпринимателей, улучшили представленность своих компаний в соцсетях и интернете в целом - 12%, а 21 % отметили повышение навыков работы онлайн у своих сотрудников.

Творческий бизнес и цифровые платформы

Креативные предприниматели ценят значимость международных цифровых платформ в успешном старте и развитии экспортной деятельности. В первую очередь для этих целей они бы хотели использовать Google, AliExpress, Яндекс, Facebook и Amazon.

Реализация товаров и услуг через зарубежные цифровые платформы дает примерно половину выручки от общего объема в категории экспорта. Большинство российских креативных предпринимателей, которые работают на экспорт, реализуют свои товары и услуги онлайн. Чаще всего они используют собственные сайты (31%), Instagram (25%), ВКонтакте (21%), сервисы Яндекс (21%), Facebook (13%) и YouTube (10%).

23% тех, кто экспортирует или заинтересован в экспорте, уверены, что для увеличения текущих объемов или выхода на новые рынки необходимо использовать крупные зарубежные цифровые платформы (Amazon, AliExpress, Google Play и др.). Еще 20% считают, что старту и расширению экспортной деятельности поможет получение знаний об экспорте через цифровые платформы.

Две трети креативных предпринимателей (64%) еще не ведут экспортную деятельность, но заинтересованы в выходе на международные рынки. Каждый пятый (22%) планирует начать экспорт своих товаров или услуг в ближайшие 1-2 года. Предприниматели, заинтересованные в экспорте, ожидают увеличения выручки в полтора раза уже в первый год поставок за рубеж. Продукты и услуги российских креативных предпринимателей пользуются спросом за рубежом - в первую очередь, на рынках стран СНГ и Европы.

Жизнь в онлайн

Каждый третий интернет-пользователь в России (36%) за последний год получил дополнительное образование в онлайн-формате (6% обучались через YouTube). Чаще всего пользователи повышали свою квалификацию для работы или учебы, осваивали новую профессию, учились творчеству. 15% опрошенных ведут личные или бизнес-блоги, в том числе и для продвижения своего бизнеса. Больше всего россиян привлекают такие креативные сферы как кино, телевидение, видео-, аудио- и фотоконтент (56%), а также книги, газеты, журналы (47%) и видеоигры (34%).

"Данные, которые мы получили, подтверждают важность и большой потенциал использования цифровых технологий в создании и продвижении креативного продукта творческими индустриями, в том числе и на зарубежные рынки. Почти половина креативных предпринимателей (46%) отметили, что благодаря экспорту только через цифровые платформы доля их выручки за прошедший год составила до 49%, еще 15% указали выручку от 50% до 100%. Эту тенденцию подтверждают и наши собственные данные - больше 60% времени просмотра российского контента приходится на зарубежную аудиторию", - прокомментировала результаты исследования директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Россия Марина Жунич.

Как отметила генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева, были опрошены три целевые аудитории - креативный бизнес, население и экспертное сообщество. Пользователи интернета все активнее обращаются к цифровым платформам для удовлетворения жизненных и социальных потребностей. Большинство получают данные по своим увлечениям онлайн и готовы тратить на свои хобби время и деньги, подчеркнула она.

"Цифровые платформы открывают для креативных индустрий большие возможности. Однако до трети креативных предпринимателей до сих пор не используют цифровые каналы. Это потенциал можно и нужно раскрывать. Например, повышая уровень цифровых компетенций предпринимателей, обучая их управлять творческими проектами и защищать свою интеллектуальную собственность. Необходима дальнейшая популяризация концепта креативного предпринимательства и связанных с ним возможностей", - прокомментировала результаты исследования Имаева.