Оверчук обсудил с замглавы ЕК развитие взаимодействия по климату и энергетике

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук обсудил с исполнительным заместителем председателя Европейской комиссии Франсом Тиммермансом перспективы развития взаимодействия в климатической и энергетической сферах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства по итогам встречи на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

"Стороны обсудили подходы Российской Федерации и Европейского союза к преодолению глобальных климатических вызовов, перспективы развития взаимодействия в климатической и энергетической сферах, другие аспекты российско-европейских отношений", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Оверчук и Тиммерманс обменялись мнениями о возможности сотрудничества по Сахалинскому углеродному эксперименту и выработке общих подходов к учету, обороту и взаимопризнанию углеродных единиц. Российская сторона высказала позицию о том, что вопросы трансграничного регулирования должны решаться в многостороннем порядке. Стороны договорились поддерживать контакты по вопросам климата и обсудили возможность продолжения диалога в начале 2022 года.