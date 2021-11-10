Объем капремонта железнодорожных путей в ХМАО вырос вдвое за два года

ТАСС, 10 ноября. Свердловская железная дорога (СвЖД) за два года капитально отремонтировала более 190 км путей в Ханты-Мансийском автономном округе, что вдвое выше предыдущих показателей за аналогичный период. По итогам ремонтной кампании текущего года было обновлено 57,4 км путей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе компании.

"В Сургутском регионе Свердловской железной дороги подведены итоги кампании по ремонту и обновлению пути. <…> С учетом объемов 2020 года протяженность капитально отремонтированных линий в регионе за два года превысит 190 км, это вдвое выше предыдущих показателей за аналогичный период", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с апреля по ноябрь обновлено 57,4 км пути, заменен стрелочный перевод на станции Кинтус. Железнодорожники использовали технологию укладки бесстыкового пути на железобетонном основании. Она имеет больший срок эксплуатации и позволяет повысить комфорт для пассажиров, так как поезда движутся практически бесшумно за счет меньшего количества ударов на стыках.

"Направление Войновка - Коротчаево с интенсивным движением пассажирских и грузовых поездов стало одним из ключевых направлений, где СвЖД проводила в этом году <...> работы. При этом благодаря синхронизации мероприятий по обновлению железнодорожного пути с периодами проведения ремонтов на крупных промышленных предприятиях севера УрФО <...> удалось сохранить и даже увеличить объемы перевозки грузов в Сургутском регионе. Прирост среднесуточной погрузки к предыдущему году составил 4,1 тыс. тонн. А участковая скорость грузовых поездов выросла на 0,4 км в час", - отметил заместитель начальника СвЖД по региону Вячеслав Баскал.

В рамках реконструкции станции Островной создана инфраструктура для обслуживания пассажирских поездов, что повлияет на пропускные способности сургутского узла. По словам заместителя начальника СвЖД по региону, после завершения работ разрешенная скорость для пассажирских поездов еще на пяти перегонах увеличилась до 100 км в час. Всего разрешенные скорости были повышены на участке общей протяженностью 41 км.

СвЖД соединяет европейскую и азиатскую части России, с запада на восток тянется на 1,5 тыс. км и в северном направлении пересекает Полярный круг. Дорога по основным показателям входит в первую тройку дорог России и имеет регион обслуживания площадью 1,8 млн кв. км с населением более 10,5 млн человек.