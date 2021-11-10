Правительство изменило устав РЭО для упрощения поддержки отрасли обращения с отходами

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российское правительство внесло изменения в устав публично-правовой компании "Российский экологический оператор" (РЭО), которые упростили оказание мер поддержки отрасли обращения с отходами. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе РЭО.

"Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об изменениях в устав "Российского экологического оператора". Теперь правление компании сможет осуществлять одобрение по финансированию инвестиционных проектов, соответствующих определенным критериям, что положительно скажется на общем порядке и темпе рассмотрения таких сделок", - говорится в сообщении.

Согласно изменениям в уставе, теперь решения по инвестпроектам суммой до 1 млрд рублей будет принимать правление компании. Изменения касаются сделок по финансированию инвестиционных проектов за счет средств субсидий, предоставляемых компании из федерального бюджета, если сумма или размер такой сделки либо нескольких взаимосвязанных сделок или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств по проектам составляет менее одного миллиарда рублей.

"РЭО активно оказывает меры поддержки отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами. А принятое решение позволяет ускорить предоставление мер поддержки, особенно по проектам с относительно небольшой инвестиционной емкостью", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, изменения распространяются на финансирование инвестиционных проектов в форме предоставления займов юридическим лицам, учредителем или участником которых выступает компания, если сумма проекта или размер принимаемых компанией на себя финансовых обязательств по нему составляет менее 600 миллионов рублей.

О реформе

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.