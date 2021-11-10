"Лукойл" за девять месяцев снизил добычу нефти с учетом "Западной Курны-2" на 2%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Лукойл" в январе - сентябре 2021 года добыл 59,59 млн тонн нефти с учетом проекта "Западная Курна - 2" в Ираке, что на 2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, следует из сообщения компании.

При этом в целом добыча углеводородов за девять месяцев в компании составила 2,116 млн баррелей нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки против 2,065 млн баррелей н. э. в сутки годом ранее без учета проекта "Западная Курна - 2". Добыча газа выросла в среднесуточном выражении на 13,6%, до 23,5 млрд куб. м. Рост обусловлен восстановлением добычи газа в Узбекистане после временного сокращения в 2020 году.

По итогам третьего квартала компания нарастила добычу нефти без учета "Западной Курны - 2" на 1,6% по сравнению со вторым кварталом, до 20 млн тонн, а за девять месяцев - сохранила на уровне 2020 года - 58,3 млн тонн.

В результате послаблений ограничений ОПЕК+ добыча нефти "Лукойлом" в июле - сентябре была примерно на 210 тыс. в сутки выше уровня мая 2020 года.

Добыча нефти и газового конденсата в Западной Сибири на месторождениях им. В.Виноградова, Имилорском, Средне-Назымском и Пякяхинском выросла за девять месяцев на 6,8%, до 3,3 млн тонн. На месторождениях им. В.Филановского и им. Ю.Корчагина на Каспии добыча нефти и газового конденсата увеличилась на 0,6%, до 5,6 млн тонн.

Объем переработки нефти на НПЗ "Лукойла" в январе-сентябре вырос на 4,4%, до 47,5 млн тонн. В третьем квартале компания увеличила переработку на 9,9% по сравнению со вторым кварталом, до 17,3 млн тонн. "Рост объемов переработки в России и за рубежом связан с восстановлением загрузки заводов после ремонтов, а также с оптимизацией производственных программ заводов в соответствии с конъюнктурой", - отмечается в сообщении.