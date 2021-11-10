Сенатор рассказал, в чем ценность доклада НИУ ВШЭ по Африке

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Доклад по перспективам российской политики в Африке, подготовленный факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, представляет большой интерес для чиновников и политиков, потому что презентует опыт предпринимателей в ведении бизнеса на территории африканского континента. Такое мнение в среду высказал сенатор, председатель Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Игорь Морозов на презентации в ТАСС доклада "Африка: перспективы развития и рекомендации для политики России".

Доклад был подготовлен по итогам ситуационного анализа, состоявшегося 22 апреля 2021 года в рамках реализуемой факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ программы ситуационных анализов под эгидой МИД России и при поддержке комитета по международным делам Государственной думы, общественного Совета по внешней и оборонной политике и журнала "Россия в глобальной политике". Авторы проанализировали положение Африканского континента в современном меняющемся мире, политику России в отношении Африки на текущем этапе и дали рекомендации по ее оптимизации.

"Большая ценность этого доклада в том, что это видение бизнеса, тех предпринимателей, которые хотят идти в Африку, которые знают Африку, и которые уже там оперируют. Для политиков - это [доклад] должно стать настольной книгой. То, что написано здесь по основным направлениям выхода на международные рынки через Африку, это просто прекрасные идеи, которые уже описаны в конкретном алгоритме", - заявил Морозов.

По его словам, Африка для российской экономики - это новый и последний рынок, "где мы можем себя развивать, где мы можем утвердиться, где мы можем обкатывать свои инновационные решения, которых у нас очень много реализовано в регионах". Среди таких решений сенатор упомянул программу "Умный город", которую, по его словам, Россия может предлагать африканским странам в том числе и как инструмент снижения преступности в городах.

О том, что Африка является для РФ важным рынком сбыта, говорил один из авторов доклада, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, у России большие перспективы для экспорта в Африку продовольствия, сотрудничества в сфере информационных технологий, здравоохранения, фармацевтики, культуры, образования. А кроме того, Африка - "один из немногих действительно дружественных для нас регионов", политическая поддержка которого необходима России, отметил он.

Подготовка к форуму Россия-Африка

Как отметил во время своего выступления спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, доклад НИУ ВШЭ будет использован при подготовке второго форума Россия - Африка, который запланирован на осень 2022 года.

По словам Богданова, тот факт, что многие идеи доклада перекликаются с положениями концепции государственной политики России в сфере развития отношений со странами Африки на период до 2030 года, утвержденной президентом РФ, "еще раз свидетельствует о его практической ценности".