В Омской области тариф на капремонт увеличился на 70% из-за роста цен на стройматериалы

ОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области из-за роста цен на стройматериалы и ремонтные работы увеличило с 1 января 2022 года на 70% - до 11,43 рубля за 1 кв. м - тариф на капремонт, который ни разу не пересматривался с 2013 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Сегодня, 10 ноября, состоялось заседание правительства Омской области. В числе основных рассмотрен вопрос об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. <…> В итоге предлагаемый тариф составляет 11,43 рубля за метр жилья, он вырос на 70%. Это минимально допустимая цифра по доходам населения, высчитанная по методике и необходимая для выполнения всех видов работ с учетом фактически отремонтированных домов", - сообщила пресс-служба.

В региональном правительстве отметили, что минимальный размер взноса на капремонт ни разу не повышался с момента утверждения в 2013 году. "Рост цен на материалы <…> стал заметен еще в 2020 году. В начале 2021 года произошло значительное повышение их стоимости, - отметила пресс-служба. - Так, трубы, использующиеся для ремонта внутридомовых инженерных сетей, подорожали на 45-107%. Дерево и металл для обновления крыши "подросли" в цене еще больше".

По словам исполняющего обязанности директора фонда капитального ремонта Омской области Рустема Протасова, это привело к снижению объемов выполненных работ. "При действующем размере взноса и существующем уровне собираемости взносов (чуть более 1 млрд рублей в год) региональный оператор может ремонтировать за год около 300 домов, тогда как план только на 2022 год почти в два раза больше", - цитирует пресс-служба Протасова.

Ранее региональный фонд капремонта сообщил, что из-за низкого тарифа может обеспечить выполнение ежегодного плана только на уровне 25%. В законопроекте, подготовленном омским Минэнерго, предлагалось в 2022 году повысить тариф до 11,43 рубля за 1 кв. м, в 2023 году - до 11,84 рубля за 1 кв. м, в 2024-м - до 12,27 рубля. Омское правительство утвердило предлагаемую на 2022 год ставку на ближайшие три года. В пресс-службе подчеркнули, что власти увеличат и льготы для жителей старше 70 лет. На эти цели выделят 96 млн рублей.

В 2019 году капитальный ремонт в Омской области провели в 1 537 домах (99,6% от плана). В 2020 году регион вынужден был из-за нехватки средств снизить объем работ в 2,4 раза - до 636 многоквартирных домов. В 2021 году план снизили еще больше - до 501 дома. По состоянию на 2 сентября, ремонт завершили в 172 домах.