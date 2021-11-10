"Нестле" запустит производство кормов для животных в Новосибирской области в 2023 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию комплекса по производству кормов для домашних животных компании "Нестле" в Новосибирской области планируется в начале 2023 года. Об этом сообщила руководитель представительства Агентства инвестиционного развития Новосибирской области в Москве Надежда Зуева во время осенней сессии форума "Международный день импорта и экспорта" в среду.

"Ввод в эксплуатацию первой очереди производственного комплекса [кормов для домашних животных компании "Нестле"] - первый квартал 2023 года", - следует из информации на слайдах презентации Зуевой.

Приступить к строительству завода планируется в начале 2022 года. Объем инвестиций составляет 10 млрд рублей, планируется создать 250 рабочих мест. К 2026 году мощность предприятия достигнет 100 тыс. т кормов в год, сказала Зуева. Производство кормов для домашних животных является первым инвестиционным проектом компании "Нестле" в Сибири.

"Проект этой компании стал не просто дополнительными инвестициями в наш регион, дополнительными рабочими местами и налоговыми поступлениями. Он стал стимулом для развития новой производственной площадки, потому что тот земельный участок, который мы подобрали под развитие этой компании, будет предназначен и для других резидентов, потому что на этой территории мы будем развивать новый индустриальный парк", - отметила она.