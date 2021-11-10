Аэропорт Калмыкии расширит пассажирские авиаперевозки еще в пять городов России

ЭЛИСТА, 10 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Элисты с 2022 года расширит авиаперевозки до 10 городов России, по восьми направлениям получит федеральное субсидирование, сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Уже с начала 2022 года из нашего аэропорта Элисты можно будет улететь в 10 городов. Это Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды, Астрахань, Волгоград, Казань и Симферополь. По восьми направлениям Федеральное агентство воздушного транспорта подтвердило нам федеральное субсидирование. Уверен, что все это станет стимулом для роста экономики, развития туризма и повышения качества жизни в Калмыкии. Нам важно, чтобы жители региона могли с комфортом и удобством путешествовать по России", - написал он.

Новыми направлениями авиаперевозок станут Казань, Симферополь, Волгоград, Астрахань и Краснодар, уточнили ТАСС в пресс-службе главы республики.

К весне 2022 года реконструируируют действующий терминал аэропорта, что позволит увеличить пропускную способность в два раза, а в 2024-2025 годах построят новый терминал. Также планируется ремонт аэродрома, повышение безопасности взлетно-посадочной полосы. Модернизацию инженерного оборудования аэродрома реализуют по федеральной программе на сумму 4 млрд рублей в 2025-2030 годы.

В минувшем году количество авиарейсов из Элисты по сравнению с 2013 годом увеличилось в 2,7 раза.