Власти США введут пошлины на алюминиевую фольгу из России и еще четырех стран

ВАШИНГТОН, 10 ноября. /ТАСС/. Министерство торговли США введет антидемпинговые пошлины на некоторые виды алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции. Об этом говорится в материалах, опубликованных в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

"На основе утвердительного окончательного решения Министерства торговли США и Федеральной комиссии по международной торговле министерство издает постановления о введении антидемпинговых пошлин на определенные виды алюминиевой фольги из Республики Армения, Бразилии, Султаната Оман, Российской Федерации и Республики Турция", - говорится в документе.

Как пояснило Министерство торговли США, речь идет, в частности, о продукции российской компании "Русал" - одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире. Согласно представленным в документе оценкам, на поставки алюминиевой фольги данной компанией будут введены таможенные антидемпинговые пошлины в размере 62,18%. Для продукции армянской компании "Русал Арменал" (дочернее предприятие российского "Русала") они, согласно приведенным оценкам, составят 29,11%.

В конце сентября Минторг США завершил расследование, по итогам которого выступил с утверждением, что некоторые виды алюминиевой фольги из РФ якобы продаются в США "ниже справедливой стоимости". Такие же оценки были представлены относительно данной продукции из Армении, Бразилии, Омана и Турции. Федеральная комиссия по международной торговле также ранее заявила, что продажа алюминиевой фольги из указанных стран "наносит материальный ущерб отрасли в США".

Разбирательство было начато в прошлом году в связи с обращением ассоциации американских производителей алюминия.

Представители компании "Русал" в сентябре заявили, что она будет отстаивать свои позиции на американском рынке фольги и планирует увеличить продажи в этом направлении.