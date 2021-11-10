Более 15 газовых автозаправок планируют построить в Ульяновской области до 2024 года

УЛЬЯНОВСК, 10 ноября. /ТАСС/. Более 15 газовых заправочных станций планируют построить в Ульяновской области до 2024 года. Для этих целей уже определены 26 участков, находящихся вблизи трубопроводов природного газа и автодорог, сообщает в среду пресс-служба Законодательного собрания Ульяновской области.

"В настоящее время на территории области построено и функционирует семь таких станций, из них пять - в Ульяновске и по одной - в Димитровграде и Новоспасском. До конца 2024 года планируется построить еще 17 газовых автозаправочных станций", - пояснили в пресс-службе.

Новые станции построят благодаря принятому депутатами Ульяновской области новому закону, который позволяет присваивать проектам по строительству автогазозаправочных станций статус приоритетного инвестиционного проекта и дает право на получение земельного участка в аренду без проведения торгов. Чтобы воспользоваться преференциями необходимо чтобы суммарная мощность компрессорного оборудования должна составлять не менее 500 м3/ч, иметь минимум четыре "пистолета" для заправки, а общий объем блоков аккумуляторов газа должен быть не менее 2 тыс. литров.

"Новый закон будет способствовать развитию транспортных перевозок, конкуренции и придорожного сервиса. Использование газового топлива приведет к снижению выброса вредных веществ в атмосферу, а значит - сокращению негативного воздействия на окружающую среду в населенных пунктах региона", - приводит пресс-служба слова вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области Дмитрия Грачева.