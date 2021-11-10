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Оверчук обсудил вопросы энергоперехода с генсеком ОПЕК

Стороны обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов, а также обеспечения потребителей топливом по приемлемым ценам

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук обсудил вопросы энергопререхода с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов в области климатической повестки и энергоперехода. Подчеркнута важная роль сотрудничества России и стран ОПЕК+ в вопросе стабилизации мирового нефтяного рынка на протяжении последних пяти лет, а также большой потенциал для расширения сферы взаимодействия", - отмечается в сообщении по итогам встречи на полях 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как говорится в сообщении, Алексей Оверчук и Мохаммед Баркиндо обменялись мнениями о важности поддержания стабильного предложения на рынке энергетических ресурсов, а также обеспечения потребителей топливом по приемлемым ценам. Также был отмечен высокий потенциал в области технологической кооперации между странами ОПЕК+ и Россией.

Теги
Баркиндо, МухаммедОверчук, Алексей Логвинович
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