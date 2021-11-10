Эксперт: потери бизнеса в Прикамье в пандемию нивелировались большими пакетами льгот

ПЕРМЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Проекты по поддержке компаний в Пермском крае, в том числе и уникальные для страны, позволили нивелировать потери для бизнеса в пандемию. Такое мнение высказал директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов во время рабочей поездки в Прикамье, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства экономического развития в среду.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет Пермского края сохраняет тенденцию к развитию. Потери [бизнеса] в пандемию нивелируются большими пакетами льгот для бизнеса, например, уникальным для России проектом по поддержке новых компаний, которые используют упрощенную систему налогообложения", - процитировали в министерстве Федотова.

Отмечается, что в рейтинге научного и технологического развития субъектов России из 85 регионов Пермский край занял седьмое место, что, по мнению Федотова, говорит об активной научной жизни в крае и наличии передовых производств.

Делегация Ассоциации инновационных регионов России, состоящая из представителей нескольких регионов, прибыла в Пермский край 10 ноября для изучения работы коллег на местах, обмена положительным опытом, налаживания новых рабочих контактов. Регионы, входящие в состав АИРР, также участвуют в формировании интеллектуального наполнения повестки дня с целью развития инноваций на всероссийском уровне.