Стоимость гречки в России за неделю выросла на 1,3%, яиц - на 1%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Стоимость гречки в России с 2 по 8 ноября 2021 года выросла на 1,3%, яиц - на 1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 2 по 8 ноября 2021 года выросли цены: на крупу гречневую - на 1,3%, макаронные изделия - на 0,9%, хлеб ржаной, сыры сычужные - на 0,7%, масло сливочное, сметану, вермишель, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, рис - на 0,6%", - сообщается в материалах.

По данным статистики, за прошедшую неделю подорожали - творог жирный - на 0,5%, сосиски, сардельки, молоко питьевое, мука пшеничная, чай черный - на 0,4%, пшено, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, маргарин, консервы фруктово-ягодные для детского питания, печенье - на 0,2%, баранина, колбасы полукопченые и варено-копченые, соль - на 0,1%.

По данным Росстата, яйца куриные в среднем по стране подорожали на 1%, в том числе в 65 субъектах РФ - на 0,1-2%, в 8 субъектах - на 2,1-4,9%. Цены на сахар-песок в среднем по России увеличились на 0,6%, в том числе в 64 субъектах РФи - на 0,1-2,6%.

Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,4%, в том числе в 52 субъектах РФ - на 0,1-4,6%. Цены на масло подсолнечное в среднем по стране выросли на 0,2%, при этом в 46 субъектах РФ - на 0,1-6,7%.

Как сообщили в ведомстве, за прошедшую неделю цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,5%, в том числе на огурцы - на 2,8%, помидоры - на 2,5%, капусту белокочанную - на 1,1%, картофель - на 0,8%. В то же время подешевели: лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,5%, морковь - на 0,3%. Цены на консервы мясные для детского питания снизились на 0,6%, колбасы вареные, смеси сухие молочные для детского питания, конфеты шоколадные и водку - на 0,1%.