"Газпром" не бронировал на 11 ноября допмощности для транзита газа через Украину и Польшу

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и Польшу на четверг, 11 ноября. Это следует из данных платформ RBP и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на 11 ноября в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка". Но по итогам аукциона они остались невостребованными.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по прокачке газа по трубопроводу "Ямал - Европа" через Польшу на 11 ноября, свидетельствуют данные GSA Platform. На аукционе были предложены мощности по прокачке 57,72 млн куб. м в сутки.

Также на аукционе в среду были предложены дополнительные мощности по транзиту 85,65 млн куб. м газа в сутки через Украину в Словакию. В итоге, востребованными на аукционе оказались лишь 19,17 млн кубометров, как и накануне.

Ранее стало известно, что "Газпром" подал 10 ноября заявки на максимальный объем транзита газа через Украину по контракту в объеме 109,3 млн куб. м в сутки. Кроме того, прокачка газа по трубопроводу Ямал - Европа к вечеру выросла уже до почти 1,35 млн куб. м в час.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. В настоящее время прямая прокачка газа в Германию по "Ямал - Европе" остановлена, реверсные поставки по трубопроводу в обратном направлении в Польшу также остановлены.