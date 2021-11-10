Годовая инфляция в РФ со 2 по 8 ноября замедлилась до 8,07%

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Годовая инфляция в России за неделю со 2 по 8 ноября замедлилась до 8,07% с 8,13% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю со 2 по 8 ноября инфляция замедлилась до 0,09% после 0,21% неделей ранее. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились (0,29% после 0,44%) при замедлении удорожания плодоовощной продукции (0,5% после 1,7%), а также продуктов питания за исключением овощей и фруктов (0,26% после 0,28%)", - сообщается в обзоре.

Также отмечается замедление роста цен в непродовольственном сегменте (+0,05% после +0,16% неделей ранее), в том числе на бензин (+0,12% после +0,24%), отмечается в документе. Кроме того, в секторе туристических и регулируемых услуг сохранилось снижение цен на уровне прошлой недели. По данным МЭР, сдерживающее влияние на динамику цен на туристические услуги, наряду с сезонном фактором, оказывали действовавшие в ряде регионов антиковидные ограничения.

Анализируя ситуацию на мировых рынках, МЭР обращает внимание на то, что экспортные цены на российскую пшеницу выросли на 3,5% при снижении на 3% экспортных цен во Франции и США. Вместе с тем российские экспортные цены на семена подсолнечника снизились за неделю на 2,2%.

"Цены фьючерсов на арматуру на Лондонской товарной бирже и ее экспорта из России сохранились на уровне прошлой недели (в октябре - выросли на 5,8 и 3%). Российские экспортные цены на горячекатаный и холоднокатаный прокат на неделе понизились на 7,2 и 3,6% (в октябре - на 0,9 и 5,4%)", - отмечается в обзоре.

Ранее глава министерства Максим Решетников сообщил, что МЭР повысило прогноз по инфляции в РФ по итогам 2021 года до 7,4% с 5,8%.

По данным Росстата, инфляция в России за период со 2 по 8 ноября 2021 года составила 0,09%. Неделей ранее в России наблюдалась инфляция на уровне 0,21%.